На Купянском направлении идут боевые действия — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что враг атакует позиции защитников Харьковщины.

«У нас действительно горячо на Купянском направлении. У нас там идут боевые действия по линии фронта, — сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов. — Враг пытается атаковать позиции наших военных, однако несет потери и отступает. Наши защитники крепко свои позиции держат».

Ранее Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 10 февраля сообщил о том, что на Харьковщине отбиты две вражеские атаки. Обе — в районе Двуречной.

Олег Синегубов также проинформировал, что враг активно ведет обстрелы населенных пунктов вдоль линии фронта и госграницы.

«Обстреливаются фактически все населенные пункты, которые находятся вблизи государственной границы – это и на севере, северо-восточном направлении. Это Волчанское направление также. В сутки мы имеем от 12 до 20 — 30 населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам», — сообщил Синегубов.