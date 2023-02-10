На Купянском направлении идут боевые действия — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что враг атакует позиции защитников Харьковщины.
«У нас действительно горячо на Купянском направлении. У нас там идут боевые действия по линии фронта, — сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов. — Враг пытается атаковать позиции наших военных, однако несет потери и отступает. Наши защитники крепко свои позиции держат».
Ранее Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 10 февраля сообщил о том, что на Харьковщине отбиты две вражеские атаки. Обе — в районе Двуречной.
Олег Синегубов также проинформировал, что враг активно ведет обстрелы населенных пунктов вдоль линии фронта и госграницы.
«Обстреливаются фактически все населенные пункты, которые находятся вблизи государственной границы – это и на севере, северо-восточном направлении. Это Волчанское направление также. В сутки мы имеем от 12 до 20 — 30 населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам», — сообщил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 11:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что враг атакует позиции защитников Харьковщины".