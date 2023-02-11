На Харківщині ворог наступає на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Минулої доби росіяни з мінометів та РСЗВ обстріляли 17 населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни, здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Під час нього ворог застосував 32 зенітних керованих ракети С-300, і 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищили наші захисники. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». 22 дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ.

Попри значні втрати, ворог продовжує вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Уди, Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Тернова і Фиголівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Западне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області.