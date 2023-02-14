В «Новой почте» прокомментировали масштабный сбой
В компании «Новая почта» подтвердили масштабный сбой, вследствие которого, как сообщают украинцы, они не могут ни получить, ни забрать посылку.
«Работаем, чтобы работать! Произошел технический сбой по всей Украине. Делаем все, чтобы как можно быстрее полноценно восстановить работу систем», — говорится в сообщении компании в Facebook.
О сбое в работе «Новой почты» стало известно во второй половине дня 14 февраля. Некоторые пользователи также сообщили о проблемах с приложением и сайтом.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 18:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В компании «Новая почта» подтвердили масштабный сбой, вследствие которого, как сообщают украинцы, они не могут ни получить, ни забрать посылку.".