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У “Новій пошті” прокоментували масштабний збій

Економіка 18:46   14.02.2023
Елена Нагорная
У “Новій пошті” прокоментували масштабний збій

У компанії “Нова пошта” підтвердили масштабний збій, внаслідок якого, як повідомляють українці, вони не можуть ані отримати, ані забрати посилку.

“Працюємо, щоб працювати! Стався технічний збій по всій Україні. Робимо все, аби якнайшвидше повноцінно відновити роботу систем”, – йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Про збій у роботі “Нової пошти” стало відомо у другій половині дня 14 лютого. Деякі користувачі також повідомили про проблеми з додатком та сайтом.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 18:46;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У компанії “Нова пошта” підтвердили масштабний збій, внаслідок якого, як повідомляють українці, вони не можуть ані отримати, ані забрати посилку.".