У “Новій пошті” прокоментували масштабний збій

У компанії “Нова пошта” підтвердили масштабний збій, внаслідок якого, як повідомляють українці, вони не можуть ані отримати, ані забрати посилку.

“Працюємо, щоб працювати! Стався технічний збій по всій Україні. Робимо все, аби якнайшвидше повноцінно відновити роботу систем”, – йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Про збій у роботі “Нової пошти” стало відомо у другій половині дня 14 лютого. Деякі користувачі також повідомили про проблеми з додатком та сайтом.