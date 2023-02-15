В Купянске в результате обстрела разрушены частные дома и сараи

Правоохранители задокументировали последствия обстрела Купянска, сообщила Харьковская областная прокуратура.

15 февраля 2023 года около 7:00 утра ВС рф обстреляли Купянск из РСЗО «Ураган». Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Прокуроры совместно со следователями Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области собрали доказательства и задокументировали последствия очередного военного преступления рф.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).