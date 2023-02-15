В Купянске в результате обстрела разрушены частные дома и сараи
Правоохранители задокументировали последствия обстрела Купянска, сообщила Харьковская областная прокуратура.
15 февраля 2023 года около 7:00 утра ВС рф обстреляли Купянск из РСЗО «Ураган». Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.
Прокуроры совместно со следователями Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области собрали доказательства и задокументировали последствия очередного военного преступления рф.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Читайте также: По Купянску били ракетами, а утром он опять попал под обстрел
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Купянске в результате обстрела разрушены частные дома и сараи»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 13:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задокументировали последствия обстрела Купянска, сообщила Харьковская областная прокуратура.".