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В Купянске в результате обстрела разрушены частные дома и сараи

Общество 13:17   15.02.2023
Оксана Якушко
В Купянске в результате обстрела разрушены частные дома и сараи

Правоохранители задокументировали последствия обстрела Купянска, сообщила Харьковская областная прокуратура.

15 февраля 2023 года около 7:00 утра ВС рф обстреляли Купянск из РСЗО «Ураган». Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Прокуроры совместно со следователями Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области собрали доказательства и задокументировали последствия очередного военного преступления рф.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 13:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задокументировали последствия обстрела Купянска, сообщила Харьковская областная прокуратура.".