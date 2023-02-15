У Куп’янську внаслідок обстрілу зруйновані приватні будинки та комори

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу Куп’янська, повідомила Харківська обласна прокуратура.

15 лютого 2023 року близько 7:00 ранку ВС рф обстріляли Куп’янськ з РСЗВ «Ураган». Пошкоджено приватні домоволодіння та господарські споруди.

Прокурори спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП у Харківській області зібрали докази та задокументували наслідки чергового військового злочину рф.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).