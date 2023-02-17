На Харьковщине эвакуировали козу из приграничья с рф

Спасатели «Спасения животных Харьков» эвакуировали пять собак и козу из села Гурьев Казачок, что у границы с рф.

«Возвращаемся из-под границы с рф с 5 собаками и козой. Этих животных приютила у себя пожилая женщина, которая здесь остается. Коза приблудилась к ней вместе с заброшенными собаками и котами», — рассказали в «Спасении животных Харьков».

Из-за проблем со здоровьем женщина попросила помощи и приютить этих животных.



Для остальных песов и кошек войны, которых она кормит, оставили большой запас корма.