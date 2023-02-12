По Харькову разгуливал бесхозный конь. Его поймали полицейские

Полицейские вернули лошадь владелице. По ее словам, конь перепрыгнул через забор и сбежал из конюшни.

«Сегодня днем на линию 102 поступил вызов про коня, который самостоятельно бегает вдоль Карачевского шоссе. Полицейские сразу отправились на его поиск. Обследовав близлежащие улицы, стражи порядка обнаружили животное. Им удалось догнать коня и остановить его, схватив за уздечку», — сообщили подробности в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.

Поймав коня, полицейские начали искать его владельца. Нашли владелицу и заодно выяснили, как животное оказалось само на улице.

«По ее словам, кобыла по кличке Бельгия самостоятельно перепрыгнула через забор и покинула территорию конюшни», — уточнили полицейские.

В результате инцидента никто не пострадал.