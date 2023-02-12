Харковом розгулював безхазяйний кінь. Його зловили поліцейські
Поліцейські повернули кобилу власниці. За її словами, кінь перестрибнув через паркан і втік зі стайні.
“Сьогодні вдень на лінію 102 надійшов виклик про коня, який самостійно бігає вздовж Карачівського шосе. Поліцейські одразу вирушили на його пошук. Обстеживши прилеглі вулиці, охоронці порядку виявили тварину. Їм вдалось наздогнати коня та зупинити його, схопивши за вуздечку“, – повідомили подробиці у пресслужбі Патрульної поліції в Харківській області.
Впіймавши коня, поліцейські почали шукати його власника. Знайшли власницю та заразом з’ясували, як тварина опинилася сама на вулиці.
“З її слів, кобила по кличці Бельгія самостійно перестрибнула через паркан та залишила територію конюшні”, – уточнили поліцейські.
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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 16:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські повернули кобилу власниці. За її словами, кінь перестрибнув через паркан і втік зі стайні".