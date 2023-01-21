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У центрі Харкова помітили лисицю (відео)

Харків 10:45   21.01.2023
Оксана Горун
У центрі Харкова помітили лисицю (відео)

Лисиця розгулювала вулицями Харкова – її зафіксували камери спостереження.

Відео з несподіваною харків’янкою опублікували в соцмережах.

Лисиця цікавилася ситуацією навколо однієї з будівель на вулиці Римарській і навіть спробувала піднятися сходами до входу.

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    • Слід зазначити, що лисиці забігали до Харкова й раніше. Проте, як правило, їх знімали на відео мешканці віддалених районів. Наприклад, з певною періодичністю лисиці з’являлися на ХТЗ. Яким чином руда лісова мешканка змогла пробратися до центру міста, невідомо.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 10:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лисиця розгулювала вулицями Харкова – її зафіксували камери спостереження".