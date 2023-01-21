У центрі Харкова помітили лисицю (відео)

Лисиця розгулювала вулицями Харкова – її зафіксували камери спостереження.

Відео з несподіваною харків’янкою опублікували в соцмережах.

Лисиця цікавилася ситуацією навколо однієї з будівель на вулиці Римарській і навіть спробувала піднятися сходами до входу.

Слід зазначити, що лисиці забігали до Харкова й раніше. Проте, як правило, їх знімали на відео мешканці віддалених районів. Наприклад, з певною періодичністю лисиці з’являлися на ХТЗ. Яким чином руда лісова мешканка змогла пробратися до центру міста, невідомо.