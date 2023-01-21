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В центре Харькова заметили лису (видео)

Харьков 10:45   21.01.2023
Оксана Горун
В центре Харькова заметили лису (видео) Фото: соцсети

Лиса разгуливала в центре Харькова — ее зафиксировали камеры наблюдения.

Видео с неожиданной харьковчанкой опубликовали в соцсетях.

Лиса интересовалась обстановкой вокруг одного из зданий на улице Рымарской и даже предприняла попытку подняться по лестнице ко входу.

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    • Надо заметить, что лисы забегали в Харьков и раньше. Однако, как правило, их снимали на видео жители отдаленных районов. К примеру, с определенной периодичностью лисы появлялись на ХТЗ. Каким образом рыжая лесная жительница смогла пробраться в самый центр города, неизвестно.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 10:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лиса разгуливала в центре Харькова — ее зафиксировали камеры наблюдения".