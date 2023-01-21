В центре Харькова заметили лису (видео)

Лиса разгуливала в центре Харькова — ее зафиксировали камеры наблюдения.

Видео с неожиданной харьковчанкой опубликовали в соцсетях.

Лиса интересовалась обстановкой вокруг одного из зданий на улице Рымарской и даже предприняла попытку подняться по лестнице ко входу.

Надо заметить, что лисы забегали в Харьков и раньше. Однако, как правило, их снимали на видео жители отдаленных районов. К примеру, с определенной периодичностью лисы появлялись на ХТЗ. Каким образом рыжая лесная жительница смогла пробраться в самый центр города, неизвестно.