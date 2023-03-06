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На Харківщині військові ЗСУ врятували коня, який прийшов до них на позиції

Суспільство 12:59   06.03.2023
Оксана Якушко
На Харківщині військові ЗСУ врятували коня, який прийшов до них на позиції

У Великому Буруку кинутий кінь прийшов на позиції українських військових, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків». 

Виявилось, що у тварини хворі ноги. Військові звернулися до «Порятунку тварин Харків», аби волонтери допомогли евакуювати коня. Активісти передали військовим причіп, а один із українських воїнів, який до війни має досвід роботи з кіньми, керував евакуацією тварини з лінії фронту.

 

Поки коня вивозили, на причепі пробили два колеса, через що евакуація ускладнилася. На безпечній території тварину передали зооактивістам.

Наразі у Харкові кінь перебуває під опікою ветеринарів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 12:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Великому Буруку кинутий кінь прийшов на позиції українських військових, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків». ".