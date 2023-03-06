На Харківщині військові ЗСУ врятували коня, який прийшов до них на позиції

У Великому Буруку кинутий кінь прийшов на позиції українських військових, повідомили у ГО «Порятунок тварин Харків».

Виявилось, що у тварини хворі ноги. Військові звернулися до «Порятунку тварин Харків», аби волонтери допомогли евакуювати коня. Активісти передали військовим причіп, а один із українських воїнів, який до війни має досвід роботи з кіньми, керував евакуацією тварини з лінії фронту.

Поки коня вивозили, на причепі пробили два колеса, через що евакуація ускладнилася. На безпечній території тварину передали зооактивістам.

Наразі у Харкові кінь перебуває під опікою ветеринарів.