На Харківщині евакуювали козу з прикордоння з рф
Рятувальники «Порятунку тварин Харків» евакуювали п’ять собак та козу із села Гур’єв Козачок, що біля кордону з рф.
«Повертаємося з-під кордону з рф з 5 собаками та козою. Цих тварин прихистила в себе літня жінка, яка тут залишається. Коза приблукала до неї разом із покинутими собаками та котами», – розповіли у «Порятунку тварин Харків».
Через проблеми зі здоров’ям, жінка попросила допомоги і прихистити цих тварин.
Для решти песів і котів війни, яких вона годує, лишили великий запас корму.
Читайте також: Харковом розгулював безхазяйний кінь. Його зловили поліцейські
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині евакуювали козу з прикордоння з рф»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 20:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники «Порятунку тварин Харків» евакуювали п’ять собак та козу із села Гур’єв Козачок, що біля кордону з рф.".