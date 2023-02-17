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На Харківщині евакуювали козу з прикордоння з рф

Суспільство 20:34   17.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині евакуювали козу з прикордоння з рф

Рятувальники «Порятунку тварин Харків» евакуювали п’ять собак та козу із села Гур’єв Козачок, що біля кордону з рф.

«Повертаємося з-під кордону з рф з 5 собаками та козою. Цих тварин прихистила в себе літня жінка, яка тут залишається. Коза приблукала до неї разом із покинутими собаками та котами», – розповіли у «Порятунку тварин Харків».

Через проблеми зі здоров’ям, жінка попросила допомоги і прихистити цих тварин.

Для решти песів і котів війни, яких вона годує, лишили великий запас корму.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 20:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники «Порятунку тварин Харків» евакуювали п’ять собак та козу із села Гур’єв Козачок, що біля кордону з рф.".