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На Харьковщине военные ВСУ спасли коня, который пришел к ним на позиции

Общество 12:59   06.03.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине военные ВСУ спасли коня, который пришел к ним на позиции

В Великом Буруке брошенный конь пришел на позиции украинских военных, сообщили в ГО «Спасение животных Харьков».

Оказалось, что у животного больные ноги. Военные обратились к «Спасению животных Харьков», чтобы волонтеры помогли эвакуировать коня. Активисты передали военным прицеп, а один из украинских воинов, до войны имеющий опыт работы с лошадьми, руководил эвакуацией животного с линии фронта.

 

Пока коня вывозили, на прицепе пробили два колеса, из-за чего эвакуация усложнилась. На безопасной территории животное передали зооактивистам.

Сейчас в Харькове конь находится на попечении ветеринаров.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 12:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Великом Буруке брошенный конь пришел на позиции украинских военных, сообщили в ГО «Спасение животных Харьков».".