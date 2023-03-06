На Харьковщине военные ВСУ спасли коня, который пришел к ним на позиции

В Великом Буруке брошенный конь пришел на позиции украинских военных, сообщили в ГО «Спасение животных Харьков».

Оказалось, что у животного больные ноги. Военные обратились к «Спасению животных Харьков», чтобы волонтеры помогли эвакуировать коня. Активисты передали военным прицеп, а один из украинских воинов, до войны имеющий опыт работы с лошадьми, руководил эвакуацией животного с линии фронта.

Пока коня вывозили, на прицепе пробили два колеса, из-за чего эвакуация усложнилась. На безопасной территории животное передали зооактивистам.

Сейчас в Харькове конь находится на попечении ветеринаров.

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