В экопарк привезли фаната яблок из-под Купянска (видео)
В харьковском экопарке поселился конь по имени Митяй, вынужденный переселенец из-под Купянска.
«Он приехал к нам не так давно, — рассказала пресс-секретарь экопарка Елена Клименко. — Из-за боевых действий и обстрелов хозяева его больше не могли содержать и там было просто опасно это делать. И они приняли сложное решение, что нужно перевезти его в более безопасное место. Вот так Митяй оказался у нас. Сейчас он привыкает к своему новому дому. Любит прогулки и очень любит яблоки. Когда они у нас заканчивается, он пытается их найти».
Пресс-секретарь считает, что Митяй станет изюминкой экопарка.
«Настоящий великан, настоящий красавец. Все гости, которые будут приезжать, смогут с ним немножечко познакомиться. И, конечно, угостить его вкусненьким», — добавила Клименко.
Видео: харьковский экопарк/Facebook
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: конь, купянск, новости Харькова, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 13:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке поселился конь по имени Митяй, вынужденный переселенец из-под Купянска.".