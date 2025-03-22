В экопарк привезли фаната яблок из-под Купянска (видео)

В харьковском экопарке поселился конь по имени Митяй, вынужденный переселенец из-под Купянска.

«Он приехал к нам не так давно, — рассказала пресс-секретарь экопарка Елена Клименко. — Из-за боевых действий и обстрелов хозяева его больше не могли содержать и там было просто опасно это делать. И они приняли сложное решение, что нужно перевезти его в более безопасное место. Вот так Митяй оказался у нас. Сейчас он привыкает к своему новому дому. Любит прогулки и очень любит яблоки. Когда они у нас заканчивается, он пытается их найти».

Пресс-секретарь считает, что Митяй станет изюминкой экопарка.

«Настоящий великан, настоящий красавец. Все гости, которые будут приезжать, смогут с ним немножечко познакомиться. И, конечно, угостить его вкусненьким», — добавила Клименко.

Видео: харьковский экопарк/Facebook