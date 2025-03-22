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В екопарк привезли фаната яблук з-під Куп’янська (відео)

Суспільство 13:30   22.03.2025
Олена Нагорна
В екопарк привезли фаната яблук з-під Куп’янська (відео)

У харківському екопарку оселився кінь на ім’я Мітяй, вимушений переселенець з-під Куп’янська.

«Він приїхав до нас не так давно, — розповіла прессекретарка екопарку Олена Клименко. – Через бойові дії та обстріли господарі його більше не могли утримувати і там було просто небезпечно це робити. Й вони прийняли складне рішення, що потрібно перевезти його у більш безпечне місце. Ось так Мітяй опинився у нас. Зараз він звикає до свого нового дому. Любить прогулянки й дуже любить яблука. Коли вони в нас закінчується, то він намагається їх знайти».

Речниця вважає, що Мітяй стане родзинкою екопарку.

«Справжній велетень, справжній красень. Усі гості, які будуть приїжджати, зможуть з ним трошечки познайомитись. І, звісно, пригостити його смачненьким», – додала Клименко.

Відео: харківський екопарк/фейсбук

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 13:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку оселився кінь на ім’я Мітяй, вимушений переселенець з-під Куп’янська.".