В екопарк привезли фаната яблук з-під Куп’янська (відео)
У харківському екопарку оселився кінь на ім’я Мітяй, вимушений переселенець з-під Куп’янська.
«Він приїхав до нас не так давно, — розповіла прессекретарка екопарку Олена Клименко. – Через бойові дії та обстріли господарі його більше не могли утримувати і там було просто небезпечно це робити. Й вони прийняли складне рішення, що потрібно перевезти його у більш безпечне місце. Ось так Мітяй опинився у нас. Зараз він звикає до свого нового дому. Любить прогулянки й дуже любить яблука. Коли вони в нас закінчується, то він намагається їх знайти».
Речниця вважає, що Мітяй стане родзинкою екопарку.
«Справжній велетень, справжній красень. Усі гості, які будуть приїжджати, зможуть з ним трошечки познайомитись. І, звісно, пригостити його смачненьким», – додала Клименко.
Відео: харківський екопарк/фейсбук
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: конь, куп'янск, новини Харкова, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 13:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку оселився кінь на ім’я Мітяй, вимушений переселенець з-під Куп’янська.".