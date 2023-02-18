Синегубов призывает жителей Харьковщины сегодня воздержаться от поездок
Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что в Харьковской области резко ухудшились погодные условия.
«В Харьковской области резко ухудшились погодные условия. По прогнозам синоптиков, сегодня весь день будет продолжаться снегопад, — написал Синегубов в telegram. — Призываю водителей быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасный скоростной режим и правила дорожного движения. По возможности удержитесь сегодня от поездок».
Начальник ХОВА также сообщил, что сейчас на дорогах области работает 85 единиц спецтехники. Использовано более 700 кубометров песчано-солевой смеси.
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Синегубов отметил, что противогололедные мероприятия продолжаются.
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 14:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что в Харьковской области резко ухудшились погодные условия".