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Синегубов призывает жителей Харьковщины сегодня воздержаться от поездок

Общество 14:47   18.02.2023
Оксана Горун
Синегубов призывает жителей Харьковщины сегодня воздержаться от поездок

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что в Харьковской области резко ухудшились погодные условия.

«В Харьковской области резко ухудшились погодные условия. По прогнозам синоптиков, сегодня весь день будет продолжаться снегопад, — написал Синегубов в telegram. — Призываю водителей быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасный скоростной режим и правила дорожного движения. По возможности удержитесь сегодня от поездок».

Начальник ХОВА также сообщил, что сейчас на дорогах области работает 85 единиц спецтехники. Использовано более 700 кубометров песчано-солевой смеси.

  • Читайте также: В субботу Харьковщину засыпет снегом и зальет ледяным дождем — облавтодор

    • Синегубов отметил, что противогололедные мероприятия продолжаются.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 14:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что в Харьковской области резко ухудшились погодные условия".