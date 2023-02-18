Синегубов призывает жителей Харьковщины сегодня воздержаться от поездок

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что в Харьковской области резко ухудшились погодные условия.

«В Харьковской области резко ухудшились погодные условия. По прогнозам синоптиков, сегодня весь день будет продолжаться снегопад, — написал Синегубов в telegram. — Призываю водителей быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасный скоростной режим и правила дорожного движения. По возможности удержитесь сегодня от поездок».

Начальник ХОВА также сообщил, что сейчас на дорогах области работает 85 единиц спецтехники. Использовано более 700 кубометров песчано-солевой смеси.

Синегубов отметил, что противогололедные мероприятия продолжаются.