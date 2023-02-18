Синєгубов закликає мешканців Харківщини сьогодні утриматися від поїздок

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив про те, що на Харківщині різко погіршилися погодні умови.

“У Харківській області різко погіршилися погодні умови. За прогнозами синоптиків, сьогодні весь день продовжуватиметься снігопад, – написав Синєгубов у телеграмі. – Закликаю водіїв бути максимально уважними на дорогах, дотримуватись безпечного швидкісного режиму та правил дорожнього руху. По можливості утримайтесь сьогодні від поїздок”.

Начальник ХОВА також повідомив, що на дорогах області працює 85 одиниць спецтехніки. Використано понад 700 кубометрів піщано-сольової суміші.

Синєгубов відзначив, що протиожеледні заходи продовжуються.