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Синєгубов закликає мешканців Харківщини сьогодні утриматися від поїздок

Суспільство 14:47   18.02.2023
Оксана Горун
Синєгубов закликає мешканців Харківщини сьогодні утриматися від поїздок

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив про те, що на Харківщині різко погіршилися погодні умови.

“У Харківській області різко погіршилися погодні умови. За прогнозами синоптиків, сьогодні весь день продовжуватиметься снігопад, – написав Синєгубов у телеграмі. – Закликаю водіїв бути максимально уважними на дорогах, дотримуватись безпечного швидкісного режиму та правил дорожнього руху. По можливості утримайтесь сьогодні від поїздок”.

Начальник ХОВА також повідомив, що на дорогах області працює 85 одиниць спецтехніки. Використано понад 700 кубометрів піщано-сольової суміші.

  • Читайте також: У суботу Харківщину засипле снігом і заллє крижаним дощем – облавтодор

    • Синєгубов відзначив, що протиожеледні заходи продовжуються.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 14:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив про те, що на Харківщині різко погіршилися погодні умови".