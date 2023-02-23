Командир «Слобожанщины» Янголенко вновь под подозрением — «за создание ОПГ»

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения Андрею Янголенко, который руководит добровольческим подразделением «Слобожанщина». Он будет находиться в следственном изоляторе до 17 марта.

По версии следствия, Янголенко создал преступную группу из бойцов подразделения, которые грабили людей и незаконно хранили оружие — сейчас шестерых членов организации задержали, сообщает издание «Суспільне Харків» со ссылкой на прокуратуру.

«На территории города Харькова Янголенко в феврале создал группу, в которую привлек ранее знакомых лиц», — отметила сторона обвинения во время заседания.

Адвокат Янголенко просила суд не брать подозреваемого под стражу. Сам Янголенко любые обвинения отрицал. В комментарии «Суспільному» он сообщил, что бойцы его подразделения после начала полномасштабного вторжения россиян помогали оборонять город.

«Подразделение было создано для борьбы с оккупантами. Официально получило оружие у Национальной полиции, ВСУ, СБУ. И везде действовало по координации этих сил», — заявил Янголенко.

Напомним, что в сентябре 2015 года СБУ задержала комбата тогда милицейского батальона «Слобожанщина» Андрея Янголенко по подозрению в подготовке покушения на жизнь тогдашнего главы МВД Арсена Авакова. Силовики сообщили, что Янголенко возглавлял преступную группу, которая готовила заказные убийства высокопоставленных чиновников милиции, народных депутатов, волонтеров и бизнесменов в Киеве и Харькове.