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Командир “Слобожанщини” Янголенко знову під підозрою – “за створення ОЗУ”

Події 21:54   23.02.2023
Олена Нагорна
Командир “Слобожанщини” Янголенко знову під підозрою – “за створення ОЗУ” Фото: “Суспільне Харків”

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід Андрію Янголенку, який керує добровольчим підрозділом “Слобожанщина”. Він перебуватиме у слідчому ізоляторі до 17 березня.

За версією слідства, Янголенко створив злочинну групу з бійців підрозділу, які грабували людей та незаконно зберігали зброю – зараз шістьох членів організації затримали, повідомляє видання “Суспільне Харків” з посиланням на прокуратуру.

“На території міста Харкова Янголенко у лютому створив групу, в яку залучив раніше знайомих осіб”, – зазначила сторона обвинувачення під час засідання.

Адвокатка Янголенка просила суд не брати підозрюваного під варту. Сам Янголенко будь-які звинувачення заперечив. У коментарі “Суспільному” він повідомив, що бійці його підрозділу після початку повномасштабного вторгнення росіян допомагали обороняти місто.

“Підрозділ був створений для боротьби з окупантами. Офіційно отримав зброю у Національної поліції, ЗСУ, СБУ. І скрізь діяв з координації цих сил”, — заявив Янголенко.

Нагадаємо, що у вересні 2015 року СБУ затримала комбата тоді міліцейського батальйону “Слобожанщина” Андрія Янголенка за підозрою у підготовці замаху на життя тодішнього глави МВС Арсена Авакова. Силовики повідомили, що Янголенко очолював злочинну групу, яка готувала замовні вбивства високопосадовців міліції, народних депутатів, волонтерів та бізнесменів у Києві та Харкові.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 21:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід Андрію Янголенку, який керує добровольчим підрозділом “Слобожанщина”. Він перебуватиме у слідчому ізоляторі до 17 березня.".