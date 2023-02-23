В Харькове тревога. Под обстрелом Люботин — Мельник призвал быть в укрытиях

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что вражеских ударов в Харькове на данный момент не зафиксировали.

«Враг совершил обстрелы города Люботин. Предварительно для очередного преступления оккупанты использовали «Торнадо-С». Есть повреждение одного из строений. Информация о пострадавших уточняется», — написал Мельник в telegram.

По его информации в Харькове «прилетов» не было.

«Вражеских ударов по городу Харькову на данный момент не последовало. Харьковская область находится под ударом врага. Не игнорируйте тревогу и не покидайте укрытия!» — дополнил Мельник.

Очередная за день воздушная тревога прозвучала в Харькове в 15:32. Мониторинговые каналы сообщали о вылетах из Белгородской области.