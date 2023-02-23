В Харькове тревога. Под обстрелом Люботин — Мельник призвал быть в укрытиях
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что вражеских ударов в Харькове на данный момент не зафиксировали.
«Враг совершил обстрелы города Люботин. Предварительно для очередного преступления оккупанты использовали «Торнадо-С». Есть повреждение одного из строений. Информация о пострадавших уточняется», — написал Мельник в telegram.
По его информации в Харькове «прилетов» не было.
«Вражеских ударов по городу Харькову на данный момент не последовало. Харьковская область находится под ударом врага. Не игнорируйте тревогу и не покидайте укрытия!» — дополнил Мельник.
Читайте также: Опасность ракетных ударов по Харькову сохраняется — ХОВА
Очередная за день воздушная тревога прозвучала в Харькове в 15:32. Мониторинговые каналы сообщали о вылетах из Белгородской области.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове тревога. Под обстрелом Люботин — Мельник призвал быть в укрытиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 15:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что вражеских ударов в Харькове на данный момент не зафиксировали".