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В Харькове тревога. Под обстрелом Люботин — Мельник призвал быть в укрытиях

Происшествия 15:49   23.02.2023
Оксана Горун
В Харькове тревога. Под обстрелом Люботин — Мельник призвал быть в укрытиях

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что вражеских ударов в Харькове на данный момент не зафиксировали.

«Враг совершил обстрелы города Люботин. Предварительно для очередного преступления оккупанты использовали «Торнадо-С». Есть повреждение одного из строений. Информация о пострадавших уточняется», — написал Мельник в telegram.

По его информации в Харькове «прилетов» не было.

«Вражеских ударов по городу Харькову на данный момент не последовало. Харьковская область находится под ударом врага. Не игнорируйте тревогу и не покидайте укрытия!» — дополнил Мельник.

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Очередная за день воздушная тревога прозвучала в Харькове в 15:32. Мониторинговые каналы сообщали о вылетах из Белгородской области.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 15:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что вражеских ударов в Харькове на данный момент не зафиксировали".