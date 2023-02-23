У Харкові тривога. Під обстрілом Люботин – Мельник закликав бути в укриттях

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворожих ударів у Харкові на цей час не зафіксували.

“Ворог здійснив обстріли міста Люботин. Попередньо, для чергового злочину окупанти використали “Торнадо-С”. Є пошкодження однієї з будівель. Інформація про постраждалих уточнюється”, – написав Мельник у telegram .

За його інформацією, в Харкові “прильотів” не було.

“Ворожих ударів по місту Харкову на даний момент не було. Харківська область знаходиться під ударом ворога. Не ігноруйте тривогу та не залишайте укриття!” – доповнив Мельник.

Чергова за день повітряна тривога пролунала в Харкові о 15:32. Моніторингові канали повідомляли про вильоти з Бєлгородської області.