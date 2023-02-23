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У Харкові тривога. Під обстрілом Люботин – Мельник закликав бути в укриттях

Події 15:49   23.02.2023
Оксана Горун
У Харкові тривога. Під обстрілом Люботин – Мельник закликав бути в укриттях

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворожих ударів у Харкові на цей час не зафіксували.

“Ворог здійснив обстріли міста Люботин. Попередньо, для чергового злочину окупанти використали “Торнадо-С”. Є пошкодження однієї з будівель. Інформація про постраждалих уточнюється”, – написав Мельник у telegram .

За його інформацією, в Харкові “прильотів” не було.

“Ворожих ударів по місту Харкову на даний момент не було. Харківська область знаходиться під ударом ворога. Не ігноруйте тривогу та не залишайте укриття!” доповнив  Мельник.

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Чергова за день повітряна тривога пролунала в Харкові о 15:32. Моніторингові канали повідомляли про вильоти з Бєлгородської області.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 15:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворожих ударів у Харкові на цей час не зафіксували".