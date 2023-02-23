У Харкові тривога. Під обстрілом Люботин – Мельник закликав бути в укриттях
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворожих ударів у Харкові на цей час не зафіксували.
“Ворог здійснив обстріли міста Люботин. Попередньо, для чергового злочину окупанти використали “Торнадо-С”. Є пошкодження однієї з будівель. Інформація про постраждалих уточнюється”, – написав Мельник у telegram .
За його інформацією, в Харкові “прильотів” не було.
“Ворожих ударів по місту Харкову на даний момент не було. Харківська область знаходиться під ударом ворога. Не ігноруйте тривогу та не залишайте укриття!” – доповнив Мельник.
Читайте також: Небезпека ракетних ударів по Харкову зберігається – ХОВА
Чергова за день повітряна тривога пролунала в Харкові о 15:32. Моніторингові канали повідомляли про вильоти з Бєлгородської області.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові тривога. Під обстрілом Люботин – Мельник закликав бути в укриттях»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 15:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворожих ударів у Харкові на цей час не зафіксували".