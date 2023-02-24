Наш фронт — борьба со смертью: Kraken выпустил фильм о боевых медиках (видео)

Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken по случаю годовщины российского вторжения выпустило документальный фильм, посвященный боевым медикам.

Как отметили защитники в Telegram, боевые медики часто остаются без внимания медиа, но без них победа невозможна.

«Эта лента о медиках спецподразделения Kraken, которые с первых дней полномасштабной войны работают в боевых условиях на «нуле» и ценой своего здоровья, а иногда и жизни, спасают наших раненых бойцов и гражданских. Бесстрашные и преданные своему призванию, эти люди настоящие герои», — рассказали о фильме бойцы.