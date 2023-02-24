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Наш фронт — борьба со смертью: Kraken выпустил фильм о боевых медиках (видео)

Общество 20:49   24.02.2023
Елена Нагорная
Наш фронт — борьба со смертью: Kraken выпустил фильм о боевых медиках (видео)

Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken по случаю годовщины российского вторжения выпустило документальный фильм, посвященный боевым медикам.

Как отметили защитники в Telegram, боевые медики часто остаются без внимания медиа, но без них победа невозможна.

«Эта лента о медиках спецподразделения Kraken, которые с первых дней полномасштабной войны работают в боевых условиях на «нуле» и ценой своего здоровья, а иногда и жизни, спасают наших раненых бойцов и гражданских. Бесстрашные и преданные своему призванию, эти люди настоящие герои», — рассказали о фильме бойцы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken по случаю годовщины российского вторжения выпустило документальный фильм, посвященный боевым медикам.".