Наш фронт — борьба со смертью: Kraken выпустил фильм о боевых медиках (видео)
Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken по случаю годовщины российского вторжения выпустило документальный фильм, посвященный боевым медикам.
Как отметили защитники в Telegram, боевые медики часто остаются без внимания медиа, но без них победа невозможна.
«Эта лента о медиках спецподразделения Kraken, которые с первых дней полномасштабной войны работают в боевых условиях на «нуле» и ценой своего здоровья, а иногда и жизни, спасают наших раненых бойцов и гражданских. Бесстрашные и преданные своему призванию, эти люди настоящие герои», — рассказали о фильме бойцы.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 20:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское спецподразделение ГУР Минобороны Kraken по случаю годовщины российского вторжения выпустило документальный фильм, посвященный боевым медикам.".