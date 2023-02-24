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“Наш фронт – боротьба зі смертю”: Kraken випустив фільм про бойових медиків

Суспільство 20:49   24.02.2023
Олена Нагорна
“Наш фронт – боротьба зі смертю”: Kraken випустив фільм про бойових медиків

Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken з нагоди річниці російського вторгнення випустив документальний фільм, присвячений бойовим медикам.

Як зазначили захисники у Telegram, бойові медики часто залишаються поза увагою медіа, але без них перемога неможлива.

“Ця стрічка про медиків спецпідрозділу Kraken, які з перших днів повномасштабної війни працюють в бойових умовах на “нулі” і ціною свого здоров’я, а іноді й життя, рятують наших поранених бійців та цивільних. Безстрашні та віддані своєму покликанню, ці люди справжні герої”, – розповіли про фільм бійці.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 20:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken з нагоди річниці російського вторгнення випустив документальний фільм, присвячений бойовим медикам.".