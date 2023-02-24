“Наш фронт – боротьба зі смертю”: Kraken випустив фільм про бойових медиків

Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken з нагоди річниці російського вторгнення випустив документальний фільм, присвячений бойовим медикам.

Як зазначили захисники у Telegram, бойові медики часто залишаються поза увагою медіа, але без них перемога неможлива.

“Ця стрічка про медиків спецпідрозділу Kraken, які з перших днів повномасштабної війни працюють в бойових умовах на “нулі” і ціною свого здоров’я, а іноді й життя, рятують наших поранених бійців та цивільних. Безстрашні та віддані своєму покликанню, ці люди справжні герої”, – розповіли про фільм бійці.