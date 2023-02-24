“Наш фронт – боротьба зі смертю”: Kraken випустив фільм про бойових медиків
Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken з нагоди річниці російського вторгнення випустив документальний фільм, присвячений бойовим медикам.
Як зазначили захисники у Telegram, бойові медики часто залишаються поза увагою медіа, але без них перемога неможлива.
“Ця стрічка про медиків спецпідрозділу Kraken, які з перших днів повномасштабної війни працюють в бойових умовах на “нулі” і ціною свого здоров’я, а іноді й життя, рятують наших поранених бійців та цивільних. Безстрашні та віддані своєму покликанню, ці люди справжні герої”, – розповіли про фільм бійці.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 20:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken з нагоди річниці російського вторгнення випустив документальний фільм, присвячений бойовим медикам.".