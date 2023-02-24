Под завалами на Купянщине нашли сотню ноутбуков, не доставшихся оккупантам
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
109 ноутбуков Lenovo общей стоимостью около 2 миллионов гривен обнаружили правоохранители 24 февраля во время разбора завалов в Купянском районе Харьковской области.
Эти ноутбуки были выделены громаде еще до вторжения российских захватчиков и предназначалась для усовершенствования учебного процесса в школах и других образовательных учреждениях, рассказывают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Спасенное имущество правоохранители вывезли в безопасное место и вскоре обещают передать Купянскому городскому совету.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 21:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "109 ноутбуков Lenovo общей стоимостью около 2 миллионов гривен обнаружили правоохранители 24 февраля во время разбора завалов в Купянском районе Харьковской области.".