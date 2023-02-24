Под завалами на Купянщине нашли сотню ноутбуков, не доставшихся оккупантам

109 ноутбуков Lenovo общей стоимостью около 2 миллионов гривен обнаружили правоохранители 24 февраля во время разбора завалов в Купянском районе Харьковской области.

Эти ноутбуки были выделены громаде еще до вторжения российских захватчиков и предназначалась для усовершенствования учебного процесса в школах и других образовательных учреждениях, рассказывают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Спасенное имущество правоохранители вывезли в безопасное место и вскоре обещают передать Купянскому городскому совету.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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