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Під завалами на Куп’янщині знайшли сотню ноутбуків, які не дісталися окупантам

Суспільство 21:12   24.02.2023
Елена Нагорная
Під завалами на Куп’янщині знайшли сотню ноутбуків, які не дісталися окупантам

109 ноутбуків Lenovo загальною вартістю близько 2 мільйонів гривень виявили правоохоронці 24 лютого під час розбору завалів у Куп’янському районі Харківської області.

Ці ноутбуки були виділені громаді ще до вторгнення російських загарбників і призначалися для вдосконалення навчального процесу у школах та інших освітніх закладах, розповідають у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Врятоване майно правоохоронці вивезли у безпечне місце та незабаром обіцяють передати Куп’янській міській раді.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 21:12;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "109 ноутбуків Lenovo загальною вартістю близько 2 мільйонів гривень виявили правоохоронці 24 лютого під час розбору завалів у Куп’янському районі Харківської області.".