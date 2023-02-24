Під завалами на Куп’янщині знайшли сотню ноутбуків, які не дісталися окупантам
109 ноутбуків Lenovo загальною вартістю близько 2 мільйонів гривень виявили правоохоронці 24 лютого під час розбору завалів у Куп’янському районі Харківської області.
Ці ноутбуки були виділені громаді ще до вторгнення російських загарбників і призначалися для вдосконалення навчального процесу у школах та інших освітніх закладах, розповідають у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Врятоване майно правоохоронці вивезли у безпечне місце та незабаром обіцяють передати Куп’янській міській раді.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 21:12;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "109 ноутбуків Lenovo загальною вартістю близько 2 мільйонів гривень виявили правоохоронці 24 лютого під час розбору завалів у Куп’янському районі Харківської області.".