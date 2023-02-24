Live
  • Пятница 24.02.2023
    • Харьков
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

За сутки ВСУ отбили около 100 атак, в том числе на Купянском направлении

Происшествия 07:26   24.02.2023
Оксана Горун
За сутки ВСУ отбили около 100 атак, в том числе на Купянском направлении

Генштаб ВСУ проинформировал о том, что враг продолжает попытки наступать сразу на нескольких направлениях в Украине.

«Российская федерация уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сейчас сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях», — сказано в утренней сводке Генштаба 24 февраля 2023 года.

Среди населенных пунктов, атакованных на Купянском и Лиманском направлении, Генштаб не перечислил те, которые находятся непосредственно в Харьковской области.

«На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Диброва, Белогоровка, Федоровка и Роздоловка», — отметили в Генштабе.

По информации командования ВСУ, на Харьковщине за сутки враг обстрелял районы 22 населенных пунктов на Слобожанском направлении, а также — села и поселки на Купянском.

Читайте также: Первый день войны в Харькове: хроника 24 февраля 2022 (фото, видео)

«Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 22 районов населенных пунктов в Харьковской области. В частности, Червоной Зари, Ветеринарного, Стрелкового, Лукьянцев, Волчанских Хуторов, Землянок, Устиновки, Бологовки и Красного Первого. Также враг нанес удар силами армейской авиации вблизи Двуречной и Огурцово. На Купянском и Лиманском направлениях обстрелял более 20 районов населенных пунктов, в том числе Гряниковки, Синьковки, Купянска и Табаевки Харьковской области.

В целом по территории Украины враг нанес 10 ракетных и 31 авиационный удар, а также — более 40 обстрелов из РСЗО. Пострадали в том числе гражданские объекты в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

06:00
Первый день войны в Харькове: хроника 24 февраля 2022 (фото, видео)
23:31
«Хронология войны»: в Харькове открылась выставка работ Стремоусова (фото)
23:04
Удалось, чтобы десант РФ не высадился в Харькове, — Терехов о начале войны
20:13
Враг еще не пустил в ход основные силы, — Машовец о целях РФ на Харьковщине
18:51
Враг нанес авиаудары по Гряниковке и еще двум селам на Купянщине — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «За сутки ВСУ отбили около 100 атак, в том числе на Купянском направлении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 07:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о том, что враг продолжает попытки наступать сразу на нескольких направлениях в Украине".