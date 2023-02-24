За сутки ВСУ отбили около 100 атак, в том числе на Купянском направлении
Генштаб ВСУ проинформировал о том, что враг продолжает попытки наступать сразу на нескольких направлениях в Украине.
«Российская федерация уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сейчас сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях», — сказано в утренней сводке Генштаба 24 февраля 2023 года.
Среди населенных пунктов, атакованных на Купянском и Лиманском направлении, Генштаб не перечислил те, которые находятся непосредственно в Харьковской области.
«На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Диброва, Белогоровка, Федоровка и Роздоловка», — отметили в Генштабе.
По информации командования ВСУ, на Харьковщине за сутки враг обстрелял районы 22 населенных пунктов на Слобожанском направлении, а также — села и поселки на Купянском.
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«Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 22 районов населенных пунктов в Харьковской области. В частности, Червоной Зари, Ветеринарного, Стрелкового, Лукьянцев, Волчанских Хуторов, Землянок, Устиновки, Бологовки и Красного Первого. Также враг нанес удар силами армейской авиации вблизи Двуречной и Огурцово. На Купянском и Лиманском направлениях обстрелял более 20 районов населенных пунктов, в том числе Гряниковки, Синьковки, Купянска и Табаевки Харьковской области.
В целом по территории Украины враг нанес 10 ракетных и 31 авиационный удар, а также — более 40 обстрелов из РСЗО. Пострадали в том числе гражданские объекты в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о том, что враг продолжает попытки наступать сразу на нескольких направлениях в Украине".