За добу ЗСУ відбили близько 100 атак, у тому числі на Куп’янському напрямку

Генштаб ЗСУ поінформував про те, що ворог продовжує спроби наступати одразу на кількох напрямках в Україні.

“Російська федерація вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зараз зосереджені на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника на зазначених напрямках”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу 24 лютого 2023 року.

Серед населених пунктів, атакованих на Куп’янському та Лиманському напрямку, Генштаб не перерахував ті, що знаходяться безпосередньо у Харківській області.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Діброва, Білогорівка, Федорівка та Роздолівка”, – зазначили в Генштабі.

За інформацією командування ЗСУ, на Харківщині за добу ворог обстріляв райони 22 населених пунктів на Слобожанському напрямку, а також села та селища на Куп’янському.

“Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли понад 22 райони населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Червоної Зорі, Ветеринарного, Стрілечої, Лук’янців, Вовчанських Хуторів, Землянок, Устинівки, Бологівки та Красного Першого. Також ворог завдав удару силами армійської авіації поблизу Дворічної та Огірцевого. На Куп’янському та Лиманському напрямках обстріляв понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Синьківки, Куп’янська та Табаївки Харківської області”, – перерахували в ГШ.

Загалом по території України ворог завдав 10 ракетних та 31 авіаційний удар, а також – понад 40 обстрілів із РСЗВ. Постраждали, зокрема, цивільні об’єкти в Харківській області.