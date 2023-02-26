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Прокуратура: Разбомблены дома и пострадавшая 82-летняя женщина на Харьковщине

Происшествия 12:54   26.02.2023
Оксана Якушко

В результате вражеских обстрелов Харьковщины пострадала мирная женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

25 февраля военные страны-агрессора обстреляли Купянск. Под вражеским огнем в очередной раз оказались частные жилые дома мирных жителей и хозяйственные постройки. Получила ранение 82-летняя женщина.

25 февраля около 15:00 оккупанты из артиллерии обстреляли село Первомайское Изюмского района: повреждены частные домовладения.

Купянская и Изюмская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 февраля 2023 в 12:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов Харьковщины пострадала мирная женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".