Прокуратура: Разбомблены дома и пострадавшая 82-летняя женщина на Харьковщине

В результате вражеских обстрелов Харьковщины пострадала мирная женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

25 февраля военные страны-агрессора обстреляли Купянск. Под вражеским огнем в очередной раз оказались частные жилые дома мирных жителей и хозяйственные постройки. Получила ранение 82-летняя женщина.

25 февраля около 15:00 оккупанты из артиллерии обстреляли село Первомайское Изюмского района: повреждены частные домовладения.

Купянская и Изюмская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).