Прокуратура: Розбомблені будинки і постраждала 82-річна жінка на Харківщині

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждала мирна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

25 лютого військові країни-агресора обстріляли Куп’янськ. Під ворожим вогнем вкотре опинились приватні житлові будинки мирних мешканців та господарські будівлі. Отримала поранення 82-річна жінка.

25 лютого близько 15:00 окупанти з артилерії обстріляли село Першотравневе Ізюмського району: пошкоджено приватні домоволодіння.

Куп’янська та Ізюмська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).