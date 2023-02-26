Прокуратура: Розбомблені будинки і постраждала 82-річна жінка на Харківщині
Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждала мирна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.
25 лютого військові країни-агресора обстріляли Куп’янськ. Під ворожим вогнем вкотре опинились приватні житлові будинки мирних мешканців та господарські будівлі. Отримала поранення 82-річна жінка.
25 лютого близько 15:00 окупанти з артилерії обстріляли село Першотравневе Ізюмського району: пошкоджено приватні домоволодіння.
Куп’янська та Ізюмська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2023 в 12:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждала мирна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".