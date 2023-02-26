Синєгубов: На Харківщині росіяни обстріляли Куп’янщину

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки, зруйновані господарчі споруди. Через сильний стрес постраждала 82-річна жінка. Отримала допомогу на місці», – розповів Синєгубов.

У смт Куп’янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені 5-поверхові житлові будинки.

Близько 20:00 з артилерії обстріляне село Моначинівка Куп’янського району. Без постраждалих.