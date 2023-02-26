Live
  • Неділя 26.02.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

Синєгубов: На Харківщині росіяни обстріляли Куп’янщину

Події 09:34   26.02.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині росіяни обстріляли Куп’янщину

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки, зруйновані господарчі споруди. Через сильний стрес постраждала 82-річна жінка. Отримала допомогу на місці», – розповів Синєгубов.

У смт Куп’янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені 5-поверхові житлові будинки.

Близько 20:00 з артилерії обстріляне село Моначинівка Куп’янського району. Без постраждалих.

Читайте також:  Ворог обстріляв Куп’янськ, поранено жінку — начальника Харківського гарнізону

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

08:50
На Харківщині снаряди рф поцілили будинок дитячої та юнацької творчості – ДСНС
19:11
Ворог обстріляв Куп’янськ, поранено жінку – начальник Харківського гарнізону
10:14
СБУ спіймала в Куп’янську “експерта”, який фабрикував справи проти патріотів
08:56
Синєгубов: постраждалих за добу немає, у Куп’янську ударами пошкоджено будинки
08:00
Армія РФ завдала ракетного удару по Куп’янську, горів будинок – ДСНС

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: На Харківщині росіяни обстріляли Куп’янщину»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2023 в 09:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".