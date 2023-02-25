Ворог обстріляв Куп’янськ, поранено жінку – начальник Харківського гарнізону
Внаслідок ворожих обстрілів міста Куп’янськ Харківської області отримала поранення місцева мешканка 1940 року народження.
Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
Також він зазначив, що одним із найбільш постраждалих населених пунктів знову став Вовчанськ. Там пошкоджені житлові будинки та культурний об’єкт.
Читайте також: Синєгубов: постраждалих за добу немає, у Куп’янську ударами пошкоджено будинки
За даними Мельника, сьогодні під ударами ворога опинилися населені пункти Стариця, Вовчанськ, Огірцеве, Бологівка, Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове та Куп’янськ-Вузловий.
Читайте також: Авіаудари та безуспішна спроба наступати: зведення Генштабу по Харківщині
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог обстріляв Куп’янськ, поранено жінку – начальник Харківського гарнізону»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 19:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів міста Куп’янськ Харківської області отримала поранення місцева мешканка 1940 року народження.".