Ворог обстріляв Куп’янськ, поранено жінку – начальник Харківського гарнізону

Внаслідок ворожих обстрілів міста Куп’янськ Харківської області отримала поранення місцева мешканка 1940 року народження.

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

Також він зазначив, що одним із найбільш постраждалих населених пунктів знову став Вовчанськ. Там пошкоджені житлові будинки та культурний об’єкт.

За даними Мельника, сьогодні під ударами ворога опинилися населені пункти Стариця, Вовчанськ, Огірцеве, Бологівка, Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове та Куп’янськ-Вузловий.