Враг обстрелял Купянск, ранена женщина — начальник Харьковского гарнизона

В результате вражеских обстрелов города Купянск Харьковской области получила ранения местная жительница 1940 года рождения.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Также он отметил, что одним из наиболее пострадавших населенных пунктов снова стал Волчанск. Там повреждены жилые дома и культурный объект.

По данным Мельника, сегодня под ударами врага оказались населенные пункты Старица, Волчанск, Огурцово, Бологовка, Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кисловка, Берестовое и Купянск-Узловой.