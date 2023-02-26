Синегубов: В Харьковской области россияне обстреляли Купянщину

За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, разрушены хозяйственные постройки. Из-за сильного стресса пострадала 82-летняя женщина. Получила помощь на месте», – рассказал Синегубов.

В пгт Купянск-Узловой из-за обстрелов повреждены 5-этажные жилые дома.

Около 20:00 из артиллерии обстреляно село Моначиновка Купянского района. Без пострадавших.