Live
  • Воскресенье 26.02.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

Синегубов: В Харьковской области россияне обстреляли Купянщину

Происшествия 09:34   26.02.2023
Оксана Якушко
Синегубов: В Харьковской области россияне обстреляли Купянщину

За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, разрушены хозяйственные постройки. Из-за сильного стресса пострадала 82-летняя женщина. Получила помощь на месте», – рассказал Синегубов.

В пгт Купянск-Узловой из-за обстрелов повреждены 5-этажные жилые дома.

Около 20:00 из артиллерии обстреляно село Моначиновка Купянского района. Без пострадавших.

Читайте также:  Враг обстрелял Купянск, ранена женщина — начальник Харьковского гарнизона

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

08:50
На Харьковщине снаряды рф попали в дом детского и юношеского творчества — ГСЧС
19:11
Враг обстрелял Купянск, ранена женщина — начальник Харьковского гарнизона
10:14
СБУ поймала в Купянске «эксперта», фабриковавшего дела против патриотов
08:56
Синегубов: пострадавших за сутки нет, в Купянске ударами повреждены дома
08:00
Армия РФ нанесла ракетный удар по Купянску, горел дом — ГСЧС

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов: В Харьковской области россияне обстреляли Купянщину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 февраля 2023 в 09:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".