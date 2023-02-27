Синегубов: В Волчанске осколочное ранение получил пожилой мужчина

В Волчанске один из снарядов ударил по частному подворью, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

«В Волчанске один из снарядов ударил по частному подворью. Поврежден дом, уничтожен гараж и хозяйственная постройка. Произошел пожар. Осколочное ранение получил 73-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», – рассказал начальник ХОВА.

В селе Куриловка Купянского района обстрелами поврежден частный дом и гараж.