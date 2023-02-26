В Волчанске на Харьковщине во время обстрела ранен 73-летний мужчина
Мужчина в настоящее время в госпитале, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«В городе Волчанск в результате вражеских обстрелов пострадал местный житель 1949 года рождения. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести», — рассказал Сергей Мельник.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2023 в 19:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина в настоящее время в госпитале, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".