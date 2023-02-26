В Волчанске на Харьковщине во время обстрела ранен 73-летний мужчина

Мужчина в настоящее время в госпитале, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«В городе Волчанск в результате вражеских обстрелов пострадал местный житель 1949 года рождения. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести», — рассказал Сергей Мельник.