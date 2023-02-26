У Вовчанську на Харківщині через обстріл отримав поранення 73-річний чоловік
Чоловік наразі у шпиталі, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
«У місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу постраждав місцевий мешканець 1949 року народження. Чоловіка з осколковим пораненням грудної клітини госпіталізували у лікарню в стані середньої тяжкості», – розповів Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2023 в 19:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік наразі у шпиталі, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.".