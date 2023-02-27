Синєгубов: У Вовчанську осколкове поранення отримав літній чоловік
У Вовчанську один із снарядів ударив по приватному подвір’ю, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Минулої доби ворог масовано обстрілював з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.
«У Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір’ю. Пошкоджено будинок, знищено гараж та господарську споруду. Сталася пожежа. Осколкове поранення отримав 73-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості», – розповів начальник ХОВА.
У селі Курилівка Куп’янського району обстрілами пошкоджений приватний будинок та гараж.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 09:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську один із снарядів ударив по приватному подвір’ю, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".