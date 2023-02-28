Генштаб: о безуспешных атаках на Купянском направлении и обстрелах Харьковщины
Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
«РФ продолжает основные усилия сосредотачивать на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — рассказали в Генштабе.
На Купянском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Макеевки, Невского и Белогоровки Луганской области. На Харьковщине обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Песчаное, Кисловка и Табаевка.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Тихое, Устиновка и Анискино.
Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины, предупредили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00. ".