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Генштаб: о безуспешных атаках на Купянском направлении и обстрелах Харьковщины

Происшествия 18:20   28.02.2023
Елена Нагорная
Генштаб: о безуспешных атаках на Купянском направлении и обстрелах Харьковщины

Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00. 

«РФ продолжает основные усилия сосредотачивать на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — рассказали в Генштабе.

На Купянском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Макеевки, Невского и Белогоровки Луганской области. На Харьковщине обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Песчаное, Кисловка и Табаевка.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Тихое, Устиновка и Анискино.

Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины, предупредили в Генштабе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 18:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00. ".