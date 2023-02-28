Генштаб: про невдалі атаки РФ на Куп’янському напрямку і обстріли Харківщини

Райони щонайменше 18 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

“РФ продовжує основні зусилля зосереджувати на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – розповіли в Генштабі.

На Куп’янському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районах Макіївки, Невського та Білогорівки Луганської області. На Харківщині обстріляні райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Піщане, Кислівка та Табаївка.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Супротивник утримує свої підрозділи поблизу кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Лук’янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Тихе, Устинівка та Анискине.

Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України, попередили в Генштабі.