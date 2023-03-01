Армия РФ ставит противотанковые сооружения на границе с Харьковщиной — Генштаб

Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, а кроме этого нанесла по региону три ракетных удара, а вблизи приграничного села Бударки Волчанской громады — применила беспилотник.

«РФ основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

В течение суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам на Харьковщине — есть раненые среди мирного населения.

На Купянском направлении армия РФ обстреливала из артиллерии районы населенных пунктов Лиман Первый, Петропавловка, Кучеровка и Песчаное.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты обстреляли населенные пункты Красное, Глубокое, Веселое, Вильча, Волчанск, Караичное, Варваровка, Колодязное, Новомлинск и Двуречная. Также враг применил БпЛА с боевой нагрузкой неподалеку села Бударки.

В приграничных районах Белгородской области, в населенных пунктах Горьковский, Новостроевка Вторая, противник осуществляет инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые ограждения.