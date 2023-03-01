Армія РФ ставить протитанкові споруди на кордоні з Харківщиною – Генштаб
Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, а крім цього завдала по регіону три ракетні удари, а поблизу прикордонного села Бударки Вовчанської громади – застосувала безпілотник.
“РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
Протягом доби супротивник завдав три ракетні удари по цивільних об’єктах на Харківщині – є поранені серед мирного населення.
На Куп’янському напрямку армія РФ здійснила артилерійські обстріли районів населених пунктів Лиман Перший, Петропавлівка, Кучерівка та Піщане.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти Красне, Глибоке, Веселе, Вільча, Вовчанськ, Караїчне, Варварівка, Колодязне, Новомлинськ і Дворічна. Також ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік села Бударки.
У прикордонних районах Бєлгородської області, в населених пунктах Горьковський, Новостроївка Вторая, супротивник здійснює інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 18:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, а крім цього завдала по регіону три ракетні удари, а поблизу прикордонного села Бударки Вовчанської громади – застосувала безпілотник.".