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Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, три “прильоти” – Синєгубов

Події 08:27   01.03.2023
Оксана Горун
Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, три “прильоти” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 1 березня ворог ударив по Чугуєву.

“Сьогодні зранку окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три “прильоти” по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється”, – написав начальник ХОВА.

Протягом доби ворог також бив по Куп’янську та Вовчанську.

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“У Куп’янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено два житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також знаходився Міський парк культури та відпочинку, де, на жаль, від поранень загинув чоловік. У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок”, – повідомив Олег Синєубов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 08:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 1 березня ворог ударив по Чугуєву".