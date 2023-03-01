Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, три “прильоти” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 1 березня ворог ударив по Чугуєву.

“Сьогодні зранку окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три “прильоти” по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється”, – написав начальник ХОВА.

Протягом доби ворог також бив по Куп’янську та Вовчанську.

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“У Куп’янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено два житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також знаходився Міський парк культури та відпочинку, де, на жаль, від поранень загинув чоловік. У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок”, – повідомив Олег Синєубов.