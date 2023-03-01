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Армия РФ утром обстреляла Харьковщину, три «прилета» — Синегубов

Происшествия 08:27   01.03.2023
Оксана Горун
Армия РФ утром обстреляла Харьковщину, три «прилета» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 1 марта враг ударил по Чугуеву.

«Сегодня утром оккупанты обстреливали Чугуев. Зафиксировано три «прилета» по городу. Поврежден многоквартирный дом. Информация уточняется», — написал начальник ХОВА.

В течение суток враг также бил по Купянску и Волчанску.

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«В Купянске в результате вчерашнего утреннего обстрела повреждены два жилых дома, помещение детского сада и пожарно-спасательная часть ГСЧС. Под обстрелом также находился Городской парк культуры и отдыха, где, к сожалению, от ранений погиб мужчина. В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами поврежден многоквартирный жилой дом», — сообщил Олег Синегубов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 08:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 1 марта враг ударил по Чугуеву".