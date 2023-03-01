Опубликован список 32 оккупированных сел Харьковщины — без Гряниковки
Минреинтеграции обновило список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных.
«Указанный список был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется. На его основе, в частности, внутренне перемещенным лицам производятся выплаты. Изменения в этот перечень вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций», — сообщила пресс-служба Минреинтеграции 28 февраля.
Сам список обновили приказом от 20 февраля 2023 года. В нем — 32 населенных пунктов Харьковской области. Все — в Купянском районе. Часть была оккупирована в первый же день вторжения — 24 февраля 2022 года, еще несколько — 27 февраля 2022. В списке следующие села:
с. Затишное Петропавловской сельской территориальной громады (оккупировано с 27 февраля)
с. Ивановка Петропавловской сельской территориальной громады (оккупировано с 27 февраля)
с. Орлянка Петропавловской сельской территориальной громады (оккупирован с 27 февраля)
с. Степная Новоселовка Петропавловской сельской территориальной громады (оккупировано с 27 февраля)
с. Ягодное Петропавловской сельской территориальной громады (оккупировано с 27 февраля)
с. Берестовое Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Богдановское Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Большой Выселок Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Ольшана Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Воробьевка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Граково Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Добролюбовка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Ивановка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Лиман Второй Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Лиман Первый Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Мальцовка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Масютовка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Мечниково Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Николаевка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Неждановка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Новоегоровка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Павловка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Первомайское Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Петровка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Петровское Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Пески Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Песчанка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Таволжанка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Терны Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Токаревка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Двуречное Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
с. Тополи Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)
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Село Гряниковка, обозначенное «красным» на карте DeepState, о захвате которого не раз заявляли различные российские источники, согласно официальным данным Минреинтеграции, было деоккупировано 2 января 2023 года.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 11:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минреинтеграции обновило список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных".