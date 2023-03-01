Опубликован список 32 оккупированных сел Харьковщины — без Гряниковки

Минреинтеграции обновило список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных.

«Указанный список был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется. На его основе, в частности, внутренне перемещенным лицам производятся выплаты. Изменения в этот перечень вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций», — сообщила пресс-служба Минреинтеграции 28 февраля.

Сам список обновили приказом от 20 февраля 2023 года. В нем — 32 населенных пунктов Харьковской области. Все — в Купянском районе. Часть была оккупирована в первый же день вторжения — 24 февраля 2022 года, еще несколько — 27 февраля 2022. В списке следующие села:

с. Затишное Петропавловской сельской территориальной громады (оккупировано с 27 февраля)

с. Ивановка Петропавловской сельской территориальной громады (оккупировано с 27 февраля)

с. Орлянка Петропавловской сельской территориальной громады (оккупирован с 27 февраля)

с. Степная Новоселовка Петропавловской сельской территориальной громады (оккупировано с 27 февраля)

с. Ягодное Петропавловской сельской территориальной громады (оккупировано с 27 февраля)

с. Берестовое Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Богдановское Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Большой Выселок Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Ольшана Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Воробьевка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Граково Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Добролюбовка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Ивановка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Лиман Второй Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Лиман Первый Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Мальцовка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Масютовка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Мечниково Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Николаевка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Неждановка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Новоегоровка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Павловка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Первомайское Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Петровка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Петровское Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Пески Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Песчанка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Таволжанка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Терны Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Токаревка Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Двуречное Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

с. Тополи Двуречанской поселковой территориальной громады (оккупировано с 24 февраля)

Село Гряниковка, обозначенное «красным» на карте DeepState, о захвате которого не раз заявляли различные российские источники, согласно официальным данным Минреинтеграции, было деоккупировано 2 января 2023 года.