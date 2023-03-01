Опубліковано перелік 32 окупованих сіл Харківщини – без Гряниківки

Мінреінтеграції оновило список територій, де ведуться (велися) бойові дії чи тимчасово окупованих.

“Вказаний перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати. Зміни до цього Переліку вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій“, – повідомила пресслужба Мінреінтеграції 28 лютого.

Сам список оновили наказом від 20 лютого 2023 року. У ньому – 32 населені пункти Харківської області. Усі – в Куп’янському районі. Частина була окупована в перший же день вторгнення – 24 лютого 2022 року, ще кілька – 27 лютого 2022 року.

с. Затишне Петропавлівської сільської територіальної громади (окуповане з 27 лютого)

с. Іванівка Петропавлівської сільської територіальної громади (окуповане з 27 лютого)

с. Орлянка Петропавлівської сільської територіальної громади (окуповане з 27 лютого)

с. Степова Новоселівка Петропавлівської сільської територіальної громади (окуповане з 27 лютого)

с. Ягідне Петропавлівської сільської територіальної громади (окуповане з 27 лютого)

с. Берестове Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Богданівське Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Великий Виселок Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Вільшана Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Гороб’ївка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Гракове Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Добролюбівка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Іванівка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Лиман Другий Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Лиман Перший Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Мальцівка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Масютівка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Мечнікове Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Миколаївка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Нежданівка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Новоєгорівка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Павлівка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Першотравневе Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Петрівка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Петрівське Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Піски Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Піщанка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Тавільжанка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Терни Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Токарівка Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Дворічне Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

с. Тополі Дворічанської селищної територіальної громади (окуповане з 24 лютого)

Село Гряниківка, позначене “червоним” на карті DeepState, про захоплення якого неодноразово заявляли різні російські джерела, згідно з офіційними даними Мінреінтеграції, було деокуповано 2 січня 2023 року.