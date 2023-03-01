В Харькове суд заставил владельца отремонтировать памятник архитектуры Дом чая
Суд поддержал позицию Киевской окружной прокуратуры Харькова и удовлетворил иски по приведению в надлежащее состояние двух памятников архитектуры, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства в лице Департамента градостроительства и архитектуры ХОВА к ООО об обязательстве выполнить условия охранного договора. Теперь владелец должен привести в надлежащее санитарное, противопожарное и техническое состояние одноэтажное здание – памятник архитектуры по ул. Каразина в Харькове, известное как Дом чая.
Прокуроры доказали, что ООО, являющееся владельцем здания, не осуществило необходимый ремонт памятника архитектуры, в результате чего здание пришло в запущенное состояние.
Суд удовлетворил иск окружной прокуратуры в интересах государства в лице Департамента градостроительства и архитектуры ХОВА к физлицу о восстановлении помещений в двухэтажном жилом доме — памятнике архитектуры по ул. Маршала Бажанова в Харькове.
Владелец квартиры на втором этаже провел реконструкцию балкона со стороны главного фасада, а со стороны двора устроил пристройку с отдельным входом. Суд согласился, что строительство осуществили без разрешения Департамента градостроительства и архитектуры ХОВА как органа охраны культурного наследия и противоречит положениям Закона Украины «Об охране культурного наследия», которым запрещено изменять памятники культурного наследия, нарушать аутентичный вид зданий, имеющих охранный статус.
Поэтому суд обязал собственника восстановить квартиру и помещение совместного пользования в жилом доме и восстановить состояние, существовавшее до начала выполнения строительных работ.
Читайте также: Разбитый обстрелами памятник архитектуры в Харькове отремонтируют за 12,9 млн
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове суд заставил владельца отремонтировать памятник архитектуры Дом чая»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 14:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд поддержал позицию Киевской окружной прокуратуры Харькова и удовлетворил иски по приведению в надлежащее состояние двух памятников архитектуры, сообщила Харьковская областная прокуратура.".