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В Харькове суд заставил владельца отремонтировать памятник архитектуры Дом чая

Общество 14:17   01.03.2023
Оксана Якушко
В Харькове суд заставил владельца отремонтировать памятник архитектуры Дом чая

Суд поддержал позицию Киевской окружной прокуратуры Харькова и удовлетворил иски по приведению в надлежащее состояние двух памятников архитектуры, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства в лице Департамента градостроительства и архитектуры ХОВА к ООО об обязательстве выполнить условия охранного договора. Теперь владелец должен привести в надлежащее санитарное, противопожарное и техническое состояние одноэтажное здание – памятник архитектуры по ул. Каразина в Харькове, известное как Дом чая.

Прокуроры доказали, что ООО, являющееся владельцем здания, не осуществило необходимый ремонт памятника архитектуры, в результате чего здание пришло в запущенное состояние.

Суд удовлетворил иск окружной прокуратуры в интересах государства в лице Департамента градостроительства и архитектуры ХОВА к физлицу о восстановлении помещений в двухэтажном жилом доме — памятнике архитектуры по ул. Маршала Бажанова в Харькове.

Владелец квартиры на втором этаже провел реконструкцию балкона со стороны главного фасада, а со стороны двора устроил пристройку с отдельным входом. Суд согласился, что строительство осуществили без разрешения Департамента градостроительства и архитектуры ХОВА как органа охраны культурного наследия и противоречит положениям Закона Украины «Об охране культурного наследия», которым запрещено изменять памятники культурного наследия, нарушать аутентичный вид зданий, имеющих охранный статус.

Поэтому суд обязал собственника восстановить квартиру и помещение совместного пользования в жилом доме и восстановить состояние, существовавшее до начала выполнения строительных работ.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 14:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд поддержал позицию Киевской окружной прокуратуры Харькова и удовлетворил иски по приведению в надлежащее состояние двух памятников архитектуры, сообщила Харьковская областная прокуратура.".