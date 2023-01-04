Разбитый обстрелами памятник архитектуры в Харькове отремонтируют за 12,9 млн

Почти 13 млн грн направят на противоаварийные работы в здании, которое принадлежит Харьковской спецшколе имени Короленко.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные «Прозорро».

«Департамент капитального строительства Харьковской ОВА заключил соглашение с ООО «СК СТС» о проведении противоаварийных ремонтных работ памятника архитектуры в центре Харькова стоимостью 12,9 млн грн, — проинформировали антикоррупционеры. — Речь идет о противоаварийных работах на памятнике архитектуры местного значения «Профтехучилище» (охранный №7411-Ха) коммунального учреждения «Харьковская специальная школа им. В. Г. Короленко».

Здание школы пострадало во время обстрелов центра Харькова в самом начале полномасштабного вторжения РФ в марте. В школе, где учатся дети с проблемами зрения как минимум выбиты окна и двери.

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По данным ХАЦ, в целом на строительство и восстановление учебных заведений в Харьковской области необходимо 1,47 млрд гривен.