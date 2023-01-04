Розбитий обстрілами пам’ятник архітектури в Харкові відремонтують за 12,9 млн
Майже 13 млн грн спрямують на протиаварійні роботи в будівлі, що належить Харківській спецшколі імені Короленка.
Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на дані “Прозоро”.
“Департамент капітального будівництва Харківської ОВА уклав угоду з ТОВ “СК СТС” щодо проведення протиаварійних ремонтних робіт пам’ятки архітектури в центрі Харкова вартістю 12,9 млн грн, – поінформували антикорупціонери. – Мова йде про протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення “Профтехучилище” (охоронний №7411-Ха) Комунального закладу “Харківська спеціальна школа ім. В. Г. Короленка“.
Будівля школи постраждала під час обстрілів центру Харкова на початку повномасштабного вторгнення РФ у березні. У школі, де навчаються діти з проблемами зору, як мінімум вибиті вікна та двері.
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За даними ХАЦ, загалом на будівництво та відновлення навчальних закладів у Харківській області необхідно 1,47 млрд гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 12:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 13 млн грн спрямують на протиаварійні роботи в будівлі, що належить Харківській спецшколі імені Короленка".