Відбудована лікарня в Балаклії почне приймати пацієнтів завтра – Синєгубов

У місті Балаклія Харківської області відновлює роботу зруйнована окупантами багатопрофільна лікарня. 4 січня ця медустанова прийме перших пацієнтів.

До російського вторгнення Балаклійська лікарня нараховувала 614 співробітників та цілодобово надавала допомогу людям. Але під час окупації медзаклад зазнав значних пошкоджень – були зруйновані стіни та покрівля, вибиті двері і вікна, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Після звільнення Балаклії ми розпочали відновлювальні роботи, залучивши кошти обласного бюджету та резервного фонду держбюджету. Дякую усім, хто працював над цим. Окрема подяка Міністерству охорони здоров’я за надане медичне обладнання“, – написав Синєгубов.



Фото: ХОВА

Наразі, за його словами, спільно з Офісом першої леді та міжнародними партнерами розробляється проєкт відновлення Центральної міської лікарні в Ізюмі.